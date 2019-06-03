Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уже начал подготовку к грядущему бою в рамках UFC. Об этом в интервью ТАСС рассказал его отец, Абдулманап Нурмагомедов.

По словам Нурмагомедова-старшего, Хабиб провел хорошую физическую работу. Пока не известно, поедет ли боец готовиться в Соединенные Штаты Америки. «Ему нужно порядка 45 дней на подготовку там», — заявил отец спортсмена.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов заявлял, что соперник Хабиба пока не определен, в числе вариантов рассматриваются Тони Фергюсон и Конор Макгрегор. Глава UFC Дана Уайт высоко оценивал шансы Хабиба подраться в октагоне с Дастином Порье.

Напомним, следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет в рамках UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.