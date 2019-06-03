Испанский тренер, ранее возглавлявший сборную Испании по футболу и мадридский «Реал» Юлен Лопетеги в следующем сезоне будет работать с «Севильей».

Информацию о скором назначении Лопетеги сообщил испанский корреспондент Гильем Балаге. Сейчас команда находится без главного тренера, поскольку наставник «Севильи» Хоакин Капаррос покинул свой пост по окончании сезона, теперь он работник структуры клуба.

Помимо «Севильи» также к Лопетеги обращались два клуба из Английской премьер-лиги, однако, как стало известно испанской прессе, сам тренер предпочитает вариант с Ла Лигой. Руководство клуба хочет дать специалисту время, чтобы Лопетеги смог заставить «Севилью» играть как сборная Испании под его началом.

Напомним, в минувшем сезоне Лопетеги уволили с поста тренера сборной Испании, поскольку он подписал контракт с «Реалом», никого не уведомив. Из «Реала» тренера уволили спустя четыре месяца после начала работы с клубом.