Камерунский полузащитник «Анжи» Гаэль Ондуа рассказал о том, что хочет играть за сборную России по футболу. Футболист с детства живет в Москве, поскольку его отец работает в посольстве Камеруна, в своей карьере он защищал цвета «Локомотива«, ЦСКА и «Анжи«.

В интервью порталу Sport24 Ондуа рассказал, что совсем скоро он получит российский паспорт, однако пока он считается легионером в РПЛ. «Раньше, еще в школе «Локомотива», мне с этим должны были помочь, но после перехода в ЦСКА все закончилось. Теперь сам оформляю все бумаги, сдаю экзамены», — заявил футболист.

Ондуа заявил, что мечтой его первого тренера в школе «Локомотива» было то, что полузащитник будет выступать за сборную России. Сам футболист рассказал, что он хочет играть в российской национальной команде.