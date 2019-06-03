Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о том, что требуется его команде для победы в финале Кубка Стэнли. Слова хоккеиста приводит официальный сайт НХЛ.

«Счет в серии 1-2, о каких прижатых спинах вы говорите?», — ответил Тарасенко журналистам, добавив, что его команде необходимо просто играть лучше.

По словам россиянина, «Сент-Луис» по-прежнему в полном порядке и собирается давать бой. «Возможно, у ребят присутствует некоторое раздражение от того, что не все получается», — добавил Тарасенко, уточнив, что именно дисциплина помогла его команде выйти в финал Кубка Стэнли.

Напомним, сейчас счет в серии 2:1 в пользу «Бостона«, следующий матч команды проведут завтра, 4 июня. Начало встречи в 3:00 по московскому времени.