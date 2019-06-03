Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова поделилась видеоподборкой со своего отдыха в межсезонье.

В «Инстаграме» юная спортсменка выложила ролик из фотографий, сделанных в путешествии. «Три недели — это много или мало?», — написала Трусова в начале видео. В подборку вошли фотографии из Египта — спортсменка отдохнула в Шарм-Эль-Шейхе, затем фигуристка направилась в Канны (Франция), побывала в испанских Тарагоне и Барселоне. Следующей точкой на карте путешествий Трусовой стал итальянский Сан-Ремо, а затем спортсменка побывала в Вене.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 2 Июн 2019 в 1:22 PDT

Напомним, в следующем сезоне подопечная Этери Тутберидзе будет выступать во взрослом катании. В минувшем сезоне Трусова стала второй на чемпионате России по фигурному катанию.