«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Никитой Сошниковым. Соглашение заключено на два года. Ранее права на Сошникова принадлежали СКА. Питерцы произвели обмен на форварда Владимира Ткачева.

Минувший сезон, который команда Сошникова «Сент-Луис» еще продолжает, российский форвард провел пять матчей, в которых не набрал ни одного очка. В среднем на льду Сошников проводил около семи минут и получил «-1».. В 11 встречах за фарм-клуб на счету Сошникова 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1».

Ткачев, который может продолжить карьеру в НХЛ, забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 встречах прошлого сезона КХЛ с показателем полезности «+3». Форвард неплохо проявил себя в плей-офф, набрав десять очков (4+6) за 17 игр «Салавата Юлаева». По словам спортивного директора уфимского клуба Василия Чижова, в клубе не встретили от Ткачева ответного предложения продолжить карьеру в «Салавате».