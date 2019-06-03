Оставшиеся в РПЛ самарские «Крылья Советов» выразили желание оставить у себя на следующий сезон бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова. Об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов. Срок действия соглашения 34-летнего футболиста с самарским клубом истекает в конце июня.

По словам Шикунова, в клубе хотят, чтобы Самедов остался. Однако контракт пока не предлагали, поскольку было непонятно, сохранит ли клуб прописку в РПЛ.

«Скоро будем принимать решение по футболистам», — приводит слова Шикунов Sport 24.

Напомним, что Самедов перебрался в «Крылья Советов» зимой, после того, как от него отказался московский «Спартак». Полузащитник подписал контракт до конца сезона, изначально подразумевая сесть за стол переговоров после окончания чемпионата.