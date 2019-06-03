СКА подписал новое соглашение с форвардом Олегом Ли. Контракт с 28-летним нападающим рассчитано до конца следующего сезона.

Ли перешел в СКА из «Амура» год назад, но так и не стал определяющим игроком СКА в минувшем сезоне. Во многих матчах он был жертвой, так называемой, ротацией, оставаясь на скамейке запасных. Если хоккеист выходил на поле, то в основном в четвертом звене. Отсюда и слабая статистика.В матчах КХЛ он сыграл за СКА 30 встреч и набрал всего три очка (2+1).

Всего за карьеру в КХЛ Ли провел 223 встречи, забил 25 голов и сделал 39 голевых передач. В составе СКА Ли стал бронзовым призером КХЛ, уступив в полуфинале Кубка Гагарина ЦСКА.