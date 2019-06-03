По данным портала transfermarkt.de, рыночная стоимость полузащитника Александра Головина на пять миллионов меньше, чем была в прошлом году. В декабре 2018-го Головин оценивался в 30 миллионов, а теперь он стоит 25. Напомним, что футболист перешел из ЦСКА в «Монако» год назад за 30 миллионов.

В минувшем сезоне Головин не был ярок в составе «Монако», а его клуб боролся за выживание в чемпионате Франции. Россиянин провел 35 матчей за монегасков во всех турнирах, забив в них четыре гола и сделав четыре голевые передачи. «Монако» с 36 очками заняло 17-е место в турнирной таблице французского чемпионата.

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о том, в чем хочет быть похожим на своего одноклубника Головина по части ударов по воротам.