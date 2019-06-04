В Сент-Луисе стартовала четвертая игра финальной серии Кубка Стэнли. Местные «блюзмены» играют с «Бостоном» и пока уступают в серии 1-2.

В первой игре в Бостоне победили хозяева со счетом 4-2, несмотря на забитую шайбу россиянина Владимира Тарасенко. Во второй игре Тарасенко снова забил, а «Сент-Луис» взял реванш, победив в овертайме — 3:2.

Наконец, в третьем матче, который прошел в Сент-Луисе, гости учинили форменный разгром, победив со счетом 7:2. У «Сент-Луиса» одну из шайб снова забил россиянин, на этот раз отличился Иван Барбашев.

У «Бостона» 24 минуты отыграл словацкий гигант Здено Хара, а главный задел «Бруинс» сделал в первом периоде, забросив три безответные шайбы.