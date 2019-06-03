Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси». Клуб Романа Абрамовича начал поиск специалиста, который сменит Маурицио Сарри, который намылил взгляд в «Ювентус».

Грасия произвел впечатление руководство «Челси» своей работой в «Уотфорде» в последние полтора года. Напомним, несколько сезонов назад Грасия возглавл «Рубин», однако не смог добиться с казанской командой хороших результатов.

Помимо Грасии тренером «Челси» может стать наставник «Дерби Каунти» и бывший капитан «синих» Фрэнк Лэмпард.

Напомним, что «Челси» в минувшем сезоне занял 3-е место в чемпионате АПЛ, а также выиграл Лигу Европы, обыграв в финале лондонский «Арсенал».