Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что ему не понравилось во время визита в Россию.

По словам Моуринью, ему не понравились разве что «танцы» на льду в Балашихе, а в целом это был отличный опыт. тренер был очень рад почувствовать себя по другую сторону и старался быть максимально открытым.

«Буду очень скучать по людям. Кто знает, возможно, в будущем еще доведется поработать вместе», — сказал Моуринью, слова которого приводит RT.

Напомним, во время вбрасывания на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА, уходя со льда после вбрасывания по ковру, Моуринью не удержался на ногах и упал.

После инцидента Моуринью остался на ледовой арене и смотрел матч на трибуне для VIP-посетителей. Президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что встреча с Моуринью его не впечатлила.