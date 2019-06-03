Японский фигурист Шома Уно прекратил сотрудничество с тренером Михоко Хигути, с которой занимался с пяти лет.

По словам Уно, он покидает Гран-при Токай, где о нем заботились на протяжении многих лет. Спортсмен отметил, что пока его будущее не определено, но скоро он отправится в тренировочный лагерь за границей, потому что хочет двигаться дальше. Уно подчеркнул, что никогда не забудет чувство благодарности к учителям, которые поддерживали его и помогали двигаться вперед.

«Хочу начать все сначала. Благодарю всех за поддержку», – гласит сообщение, которое оставил Уно на своем официально сайте.

Ранее известный в мире фигурного катания журналист Джек Галлахер заявил, что в следующем сезоне японские фигуристы намерены поработать с Этери Тутберидзе. Самым вероятным кандидатом, по данным «Спорта день за днем», назвали японца Шому Уно.