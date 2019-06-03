Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче сборной России и «Чертаново», который проходит в Новогорске. На седьмой минуте контрольной игры Дзюба использовал передачу своего одноклубника по «Зениту» Магомеда Оздоева.

Кроме Дзюбы и Оздоева в стартовом составе сборной России вратарь Гилерме, защитники Фернандес, Джикия, Семенов и Кудряшов. Полузащитники Газинский, Головин и братья Миранчуки.

Напомним, что 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. А 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. Встречи состоятся в рамках квалификации Евро-2020.