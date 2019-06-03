Выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов девушка, Кинси Волански, рассказала, что сделала это не ради популярности.

По словам Волански, она даже не думала, что все достигнет такого масштаба. Девушка рассказала, что просто хотела сделать это для того, чтобы получить дозу адреналина и вытолкнуть себя из своей зоны комфорта.

«Когда Виталий позвонил мне в участок и сказал, что про меня рассказывают во всех новостях, я просто не могла поверить», — сказала Волански, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, американская модель Кинси Волански стала знаменитостью после своей выходки в финале футбольной Лиги чемпионов. Менее чем за сутки на «Инстаграм» девушки подписалось более полутора миллионов человек.

Волански в первом тайме выбежала на поле в откровенном купальнике, после чего её задержали представители охраны и увели с поля. Девушка прорекламировала на своей одежде эротический сервис, которым владеет её молодой человек, российский пранкер Виталий Здоровецкий.