Сборная России и «Чертаново» в данный момент играют контрольный матч в Новогорске. Близится к концу первый тайме — счет 2:0 в пользу команды Станислава Черчесова. На 26-й минуте преимущество сборной России удвоил Антон Миранчук, воспользовавшийся передачей капитана команда Артем Дзюбы. Ранее сам Дзюбы открыл счет — событие случилось на седьмой минуте встречи.

Отметим, что вскоре после первого гола вратарь Гилерме отбил пенальти, а Юрий Газинский покинул поле из-за травмы.

Напомним, что сборная России готовится к матчам квалификации Евро-2020. 8 июня команда Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино, а 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.