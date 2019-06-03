Российский вратарь омского «Авангарда» Иван Налимов хочет покинуть КХЛ и продолжить карьеру в «Чикаго Блэкхоукс».

Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на источник, близкий к ситуации. По информации источника, проспект «Чикаго» Иван Налимов готов покинуть КХЛ и подписать контракт с «Блэкхокс» на следующий сезон. Весь вопрос теперь состоит в том, есть ли подобный интерес у самого «Чикаго».

Отметим, в завершившимся сезоне Налимов провел 14 встреч регулярного чемпионата за омскую команду, пропуская в среднем за игру 2,14 шайбы и отражая 91,7% бросков. В плей-офф вратарь провел две встречи.

Ранее омский «Авангард» подписал контракты с защитником Романом Мануховым и нападающим Валентином Пьяновым.

25-летний Манухов перешел в стан «ястребов» из казанского «Ак Барса» и подписал контракт с «Авангардом» на два года. Ранее казанцы делали ему квалификационное предложение. 27-летний Валентин Пьянов был обменян из хабаровского «Амура» на денежную компенсацию.