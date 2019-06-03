В Новогорске продолжается товарищеский матч между сборной России и командой «Чертаново» из ФНЛ. После точного удара Александра Головина на 42-й минуте матча счет стал крупным 3:0. Команды ушли на перерыв.

Ранее голы в матче забивали зенитовец Артем Дзюба и полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Футболисты «Чертаново» имели возможность сравнять счет, но не забили пенальти. Травму получил полузащитник сборной России Юрий Газинский.

Сборная России продолжает готовится к встречам квалификации Евро-2020: 8 июня команда Черчесова играет в Саранске с Сан-Марино, а 11 июня проведет матч в Нижнем Новгородев против Кипра.