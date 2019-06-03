Полузащитник «Легии» и молодежной сборной Польши Конрад Михалак стал футболистом грозненского «Ахмата».

Об этом сообщает официальный сайт команда. Отмечается, что контракт клуба из Чечни с 21-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Михалаку предстоит выступление за сборную Польши на молодежном чемпионате Европы, который состоится с 16 по 30 июня.

Ранее грозненский «Ахмат» сообщил, что иранский защитник Милад Мохаммади и албанский форвард Беким Балай покидают клуб по причине истечения контрактов. Также сообщалось, что бразильский защитник Родолфо решил завершить спортивную карьеру. Футболисту предложили войти в тренерский штаб команды.

Ранее футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы иранского защитника «Ахмата» Милада Мохаммади, прокомментировал информацию о том, что его клиент может стать футболистом «Зенита».