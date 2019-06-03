В Новогорске начался второй тайм товарищеского матча, в котором сборная Россия играет с «Чертаново» из ФНЛ. Команда Станислава Черчесова забила в четвертый раз в этой встречи. Автором забитого гола стал нападающий «Локомотива» Федор Смолов, вышедший на замену в перерыве.

В первом тайме голы в ворота «Чертаново» забивали Артем Дзюба, Антон Миранчук и Александр Головин. Вратарь Гилерме отразил пенальти, полузащитник Юрий Газинский покинул поле из-за травмы.

Напомним, что команда Черчесова продолжает готовится к квалификационным матчам Евро-2020. 8 июня Россия в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. Обе встречи пройдут при аншлаге.