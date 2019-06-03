В Новогорске подходит к концу товарищеский матч сборной России с командой ФНЛ «Чертаново». Счет стал 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Автором гола стал дебютант российской сборной атакующий полузащитник тульского «Арсенала» Резуан Мирзов.

Ранее голы в составе сборной России забивали нападающий Артем Дзюба, полузащитники Антон Миранчук и Александр Головин, нападающие Федор Смолов и Федор Чалов.

Травму плеча у сборной России получил хавбек «Краснодара» Юрий Газинский. Вратарь Гилерме отметился отраженным одиннадцатиметровым ударом.

Сборная России продолжает готовится к матчам против «карликов». 8 июня в Саранске команда Черчесова сыграет с Сан-Маринов, после переедет в Нижний Новгородев, где 11 июня сразится с Кипром.