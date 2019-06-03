Пресс-служба «Самбо-70» отказалась комментировать возможный уход японского фигуриста Шомы Уно к российскому тренеру Этери Тутберидзе.

«Мы не комментируем переходы в межсезонье», — сообщили в пресс-службе корреспонденту Nevasport.

Ранее стало известно, что японский фигурист Шома Уно прекратил сотрудничество с тренером Михоко Хигути, с которой занимался с пяти лет. По словам Уно, он покидает Гран-при Токай, где о нем заботились на протяжении многих лет. Спортсмен отметил, что пока его будущее не определено, но скоро он отправится в тренировочный лагерь за границей, потому что хочет двигаться дальше.

Кроме того, известный в мире фигурного катания журналист Джек Галлахер заявил, что в следующем сезоне японские фигуристы намерены поработать с Этери Тутберидзе. Самым вероятным кандидатом, по данным «Спорта день за днем», назвали японца Шому Уно.