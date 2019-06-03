Национальная сборная России провела товарищеский матч с командой ФНЛ «Чертаново». Встреча прошла в Новогорске за «закрытыми дверями» и завершилась крупной победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 6:0.

В первом тайме отличился капитан команды Артем Дзюба, реализовавший пас одноклубника по «Зениту» Магомеда Оздоева. Дальше футболист «Чертаново» Владислав Сарвели не смог реализовать пенальти — удар игрока отбил Гильерме. В первом тайме сборная России забила еще дважды — отличился хавбек «Локомотива» Антон Миранчук и полузащитник «Монако» Александр Головин.

После перерыва сборная России забила еще три гола. Отличились вышедший на замену игроки группы атаки Федор Смолов, Федор Чалов и Резуан Мирзов.

Следующий матч сборная России проведет в Саранске против команды Сан-Марино. Игра состоится 8 июня.