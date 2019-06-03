Опубликован список агентских выплат, которые потратили российские клубы в 2018 году.

Об этом сообщает сайт «Спорт Бизнес Консалтинг» со ссылкой на отчет РФС. Отмечается, что агентские выплачивали только 11 клубов, у остальных команд российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги стоят прочерки.

Больше всего агентам заплатил московский «Спартак» — 688,7 миллионов рублей. На втором месте идет петербургский «Зенит», который потратил 215 миллионов. Третий — «Ростов», 127 миллионов.

Ранее стало известно, что российский полузащитник Владислав Игнатьев попал в сферу интересов двух клубов РПЛ: петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

Владислав Игнатьев выступает за «Локомотив» с 2016 года, ранее полузащитник играл в «Краснодаре», «Кубани». С 2010 по 2012 год Игнатьев также провел в составе «железнодорожников», однако за три сезона провел лишь 36 матчей.