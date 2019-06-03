Агент нападающего Владимира Ткачева Шуми Бабаев рассказал об обмене прав игрока из «Салавата» в СКА.

По словам Бабаева, по будущему Владимира у него есть свой план, которого он придерживается, а в переговорах по обмену прав на Ткачева в СКА он не участвовал, клубы решали это между собой, а агент был в курсе сделки, но вмешиваться не мог.

Агент отметил, что Ткачев хорошо отнесся к обмену, права теперь будут у СКА.

«Уфа со своей стороны поступила правильно — получила игрока, который подходит в систему ее главного тренера», — сказал Бабаев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что петербургский СКА и уфимский «Салават Юлаев» проведут обмен хоккеистами. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников, права на которого принадлежат петербургскому клубу, станет игроком уфимцев, а команда Ильи Воробьева пополнится форвардом Владимиром Ткачевым, который находядится в статусе ограниченно свободного агента.