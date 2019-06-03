Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре команды против «Чертаново».

По словам Черчесова, яркая игра Мирзова ни о чем не говорит, но каждая игра дает пищу для размышлений. Тренер считает, что гол Мирзова — это хорошо, но еще ни о чем не говорит. Черчесов отметил, у всех было разное задание, и каждый выполнил его в разной степени.

По поводу удачной игры Гилерме Черчесов сказал, что Лунев тоже свою партию сыграл, а тренерский штаб внимательно смотрит, и будем делать выводы.

«Будет играть тот, кто готов. Это касается всех позиций», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, национальная сборная России провела товарищеский матч с командой ФНЛ «Чертаново». Встреча прошла в Новогорске за «закрытыми дверями» и завершилась крупной победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 6:0.