Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился мнением о матче против «Чертаново».

По словам Зобнина, у сборной России каждый день идет подготовка к отборочным играм, и этот матч — тоже часть подготовки. Игрок думает, что Сан-Марино будет играть примерно в такой же манере.

Зобнин отказался прогнозировать результат матча с Сан-Марино.

«Главное — это три очка, которые мы должны брать. Если забьем много, то будет хорошо», — сказал футболист, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, национальная сборная России провела товарищеский матч с командой ФНЛ «Чертаново». Встреча прошла в Новогорске за «закрытыми дверями» и завершилась крупной победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 6:0.

Матч против Сан-Марино состоится в Саранске 8 июня, с Кипром россияне сыграют 11 июня в Нижнем Новгороде.