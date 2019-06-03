Официальный сайт челябинского «Трактора» сообщил, что бывший хоккеист команды Евгений Кузнецов стал отцом.

По словам генерального директора «Трактора» Бориса Видгофа, которые приводит официальный сайт клуба, от лица «Трактора» он поздравляет семью Кузнецовых с таким прекрасным событием в жизни.

«Желаю молодым родителям и маленькому Фёдору здоровья и счастья, мирного неба над головой и всех благ! Уверен, многомиллионная армия поклонников Евгения, присоединиться к моим словам», — сказал Видгоф.

Ранее национальная хоккейная лига сделала официальное заявление после окончания расследования по скандальному видео с участием нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Напомним, после окончания чемпионата мира по хоккею в сети появилось видео, на котором Евгений Кузнецов сидит напротив странного белого порошка.