В программу лыжных видов спорта на Олимпийских играх 2022 года включат новую спортивную дисциплину.

Как сообщает сайт FIS со ссылкой на Оргкомитет Олимпиады в Пекине, на Играх планируется проведение тестовых соревнований во всех шести олимпийских видах федерации, а это лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье, горные лыжи, сноуборд и фристайл.

В лыжных гонках новой дисциплиной станет смешанная эстафета, которая впервые состоится в следующем сезоне.

Ранее стало известно, какие изменения в календарь Кубка мира по лыжным гонкам хочет внести FIS. Об этом сообщил тренер сборной Великобритании по лыжным гонкам Йостейн Виньеруй в своем «Твиттере».

Согласно информации, полученной Виньеруем, в следующем сезоне спортсмены пробегут всего две эстафетных гонки.