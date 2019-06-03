Центральный защитник сборной России и «Фенербахче» Роман Нойштедтер может стать футболистом московского «Динамо»​.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в стан бело-голубых Нойштедтер перейдет в качестве свободного агента. Отмечается, что многое в трансфере зависит от позиции главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова.

Ранее сообщалось, что защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк может стать футболистом московского «Динамо». Текущее соглашение игрока с южанами истекло, и он может перейти в команду Дмитрия Хохлова на правах свободного агента.

Также стало известно, что московское Динамо» приобрело 20-летнего полузащитника Себастьяна Шимански. Соглашение с поляком рассчитано на пять лет.Атакующий полузащитник находится в расположении сборной Польши, после присоединится к бело-голубым.