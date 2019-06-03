Агент форварда петербургского «Зенита» Сергея Карасева Станислав Рыжов рассказал о предложениях, которые поступили его клиенту.

Рыжов не утверждает наверняка, что Карасев на 100 процентов не останется в «Зените», но на данный момент предложения других российских клубов из «большой пятерки» выглядят более интересными. Агент отметил, что все еще может поменяться.

«Что касается возможных вариантов в Европе, то ожидать, что европейские клубы смогут предложить сопоставимые условия, объективно не приходится. Тема НБА также не стоит на повестке. Сегодня на Карасева реально претендуют пять клубов», — сказал Рыжов, слова которого приводят РИА «Новости».

Отметим, у российского лидера «Зенита» Сергея Карасева, как у многих игроков в команде, заканчивается контракт с клубом. Сохранить Карасева — одна из селекционных задач «Зенита». Игроку, который провел тяжелый для себя сезон, будет предложен новый контракт. Об этом Nevasport рассказал президент клуба Александр Церковный.