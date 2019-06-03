Бразилький клуб «Атлетико Минейро» отказался продавать петербургскому «Зениту» защитника Ренана Лоди.

Об этом сообщает Gazeta Do Povo. По информации источника, петербуржцы предлагали за футболиста 20 миллиона евро. Отмечается, что в бразильском клубе рассчитывают на предложение в районе 25 миллионов.

Весной Лоди мог перейти в мадридский «Атлетико», который предлагал за игрока 15 миллионов евро, однако сделку сорвал бизнесмен Нене Зини, который ранее посодействовал переходу полузащитника Эрнани в «Зенит». Зини подтвердил, что работает с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно может приобрести аргентинского полузащитника Сантьяго Аскасибара, который минувший сезон провел в Бундеслиге.

Как стало известно СМИ, Аскасибар, выступающий за «Штутгарт», мог перейти в стан «сине-бело-голубых» еще в 2017 году, когда клуб возглавил Роберто Манчини, однако аргентинец выбрал команду из чемпионата Германии.