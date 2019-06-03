Защитник лондонского «Тоттенхэма» Киран Триппьер может стать футболистом туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Sports Italy. По информации источника, в итальянском клубе видят в Триппьере замену Жоау Канселу. Отмечается, что португалец может уйти из туринского клуба, и на него претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, Триппьер в прошлом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Англии – на его счету один гол и четыре голевые передачи.

Ранее стало известно, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, на правах аренды выступающий за лондонский «Челси», хочет вернуться в туринский клуб, чтобы играть с Криштиану Роналду. Форвард сам выразил желание вернуться в Италию, так как хочет играть в атаке вместе с Роналду. Ранее игроки вместе выступали за мадридский «Реал».