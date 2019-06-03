Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов покинул московский клуб в связи с истечением контракта.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере. О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни», — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что бывший тренер молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо».

В начале недели, 28 мая, ЦСКА сообщил на официальном сайте об уходе Игнашевича из клуба. 39-летний специалист в сезоне-2018/19 входил в тренерский штаб молодежной команды, которая завоевала в своем первенстве золотые медали.

«Торпедо» под руководством Игоря Колыванова заняло в первое место в центральной зоне ПФЛ.