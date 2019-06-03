Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиш может стать футболистом мадридского «Реала».

Об этом сообщает Record. По информации источника, испанский клуб хочет включить вратаря Кейлора Наваса в сделку по переходу 19-летнего игрока. Отмечается, что в Жоау Фелише заинтересованы туринский «Ювентус», каталонская «Барселона», а также оба манчестерских клуба, однако «Бенфика» не планирует расставаться с игроком менее, чем за 120 миллионов евро.

Отметим, в прошлом сезоне Фелиш провел 42 встречи, забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал переход в итальянский «Ювентус» форварда «Бенфики» Жоау Фелиша. Об этом сообщает A Bola. По информации источника, руководство туринцев планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готово выплатить за 19-летнего португальца 120 миллионов евро.