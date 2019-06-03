Российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, что хотела бы вести свою программу о биатлоне.

По словам Зайцевой, это серьёзный труд, а, чтобы заниматься этим и в дальнейшем, нужно учиться, ставить речь, чувствовать зрителей. Зайцева считает, что как эксперт она знает многое и может этим поделиться.

«В биатлоне на телевидении такая конкуренция, что я точно потеряюсь на этом фоне. Мог бы стать моим соведущим Дмитрий Губерниев? А он ко мне пойдёт? Я бы его к себе в напарники позвала. Название? Ну, давайте помечтаем и назовём её «Биатлон с Ольгой Зайцевой», — сказал Зайцева, слова которой приводит RT.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из спорта чешской биатлонистки Габирэлы Коукаловой. По словам Губерниева, были времена , когда он и Коукалова общались нормально и даже с долей симпатии, но потом, сообщает комментатор, чешка начала сходить с ума , странно себя вести, а также придумывать различные истории и врагов.