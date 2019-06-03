Агент бывшего главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева Александр Маньяков рассказал о будущем специалиста.

По словам Маньякова, Аленичев улетел отдыхать, а после отпуска он вернется со свежими силами, после чего будет строить планы на будущее. Агент отметил, что интерес к тренеру есть, но без какой-либо конкретики.

«Аленичев готов к работе за границей, но все будет зависеть от проекта: что за команда, какие цели ставит и так далее. Такого, чтобы лишь бы работать, точно не будет», — сказал Маньяков, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, в нынешнем сезоне красноярский «Енисей» под руководством Аленичева занял последнее место в российсой премьер-лиге и вылетел в ФНЛ.