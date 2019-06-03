Красноярский «Енисей» покинули сразу десять футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

По информации на сайте, на рынок свободных агентов выходят голкиперы Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский и Арсен Хубулов, а также форварды Михаил Костюков и Александр Кутьин.

Ранее агент бывшего главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева Александр Маньяков рассказал о будущем специалиста. По словам Маньякова, Аленичев улетел отдыхать, а после отпуска он вернется со свежими силами, после чего будет строить планы на будущее.

Напомним, в нынешнем сезоне красноярский «Енисей» под руководством Аленичева занял последнее место в российсой премьер-лиге и вылетел в ФНЛ.