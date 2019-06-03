Бывший фигурист Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к полным людям.

«Если буду весить 100 кг, то застрелюсь. Это немодная сейчас позиция, но я не считаю толстых красивыми и убежден: с лишним весом надо бороться. К тому же быть жирненьким еще и неудобно», — сказал Ягудин, слова которого приводит StarHit.

Также Алексей Ягудин рассказал о том, какие у него отношения с супругой Татьяной Тотьмяниной. Ягудин рассказал, что хоть в это и трудно поверить, но порой жена бьет его. «Хорошо, она не боксер, а стройная и хрупкая фигуристка», — добавил бывший спортсмен.

Напомним, Алексей Ягудин с февраля 2016 года женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной. В 2006 году Тотьмянина в паре с Максимом Марининым стала олимпийской чемпионкой в парном катании.