Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбил главного тренера команды Унаи Эмери после того, как наставник заменил его в финальном матче Лиги Европы против «Челси».

Об этом сообщает Hurriyet. По информации источника, заменённый футболист, уходя с поля, сказал Эмери: «Ты не тренер». Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов рассмотреть варианты с продажей Озила в летнее трансферное окно, но не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате.

Отметим, в прошлом сезоне футболист принял участие в 24 матчах чемпионата Англии, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, лондонский «Челси» стал обладателем Кубка Лиги Европы в сезоне 2018/19, в финальном матче разгромив «Арсенал» со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку, Азербайджан.