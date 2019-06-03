Букмекерские конторы оценили шансы Энтони Джошуа и Энди Руиса на победу в очном поединке-реванше.

Британский боксер все так же находится в статусе фаворита, коэффициент на его победу равен 1,3.

Коэффициент на победу Руиса – 3,75, когда как в первом поединке он был равен 16.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы. В седьмом раунде Руис победил техническим нокаутом, до этого дважды в третьем раунде отправляя соперника в нокдаун. Мексиканец ранее побеждал 33 раза и уже имел одно поражение.