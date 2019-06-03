Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Мартином дель Потро в матче четвертого круга «Ролан Гаррос». Игра завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Хачанова. Таким образом, россиянин вышел в 1/4 финала соревнований.

Продолжительность поединка составила три часа и 12 минут, за это время Хачанов шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из девяти. Дель Потро сделал 11 эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал девять брейков.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Хачанов сыграет с австралийцем Домиником Тимом, который разгромил француза Гаэля Монфиса.