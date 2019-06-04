В рамках Открытого чемпионата Франции пройдут четвертьфинальные встречи турниров ATP и WTA.

В четвертьфинале мужского чемпионата сойдутся швейцарец Станислас Вавринка и его соотечественник Роджер Федерер. В четвертом круге Вавринка обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса, а Федерер разгромил аргентинца Леонардо Майера.

В другой встрече сразятся японец Кэй Нисикори и испанец Рафаэль Надаль. В четвертом раунде Нисикори победил представителя Франции Бенуа Пэра, а Надаль расправился с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро.

Четвертьфинальный турнир женского «Ролан Гаррос» стартует матчем американки Слоан Стивенс и британки Йоханны Конты. Стивенс в предыдущем раунде победила Гарбинье Мугурусу, а Конта обыграла Донну Векич.

Во втором матче чешка Маркета Вондрусова встретится с хорваткой Петрой Мартич. Ранее Вондрусова обыграла Анастасию Севастову, а Мартич победила Кайю Канепи.

Напомним, российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Мартином дель Потро в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».