Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Гимнастка Мустафина пропустит Европейские игры из-за травмы

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не примет участие в Европейских играх в Минске, поскольку получила травму ноги во время тренировки.

Камерунец из «Анжи» заявил о желании играть за сборную России

Камерунский полузащитник «Анжи» Гаэль Ондуа рассказал о том, что хочет играть за сборную России по футболу. Футболист с детства живет в Москве, поскольку его отец работает в посольстве Камеруна, в своей карьере он защищал цвета «Локомотива«, ЦСКА и «Анжи».

СКА продлил соглашение с Ли

СКА подписал новое соглашение с форвардом Олегом Ли. Контракт с 28-летним нападающим рассчитано до конца следующего сезона.

СМИ: «Зенит» задолжал клубам за игроков 14 млн евро

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» остается задолжал более миллиарда рублей за трансферы игроков другим клубам. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

СКА в следующем сезоне перейдет на канадскую площадку

Петербургский хоккейный клуб СКА планирует в следующем сезоне играть домашние матчи на площадке «канадского» типа. Об этом сообщает портал РИА Новости.

Шома Уно ушел от Михоко Хигути, чтобы тренироваться за рубежом

Японский фигурист Шома Уно прекратил сотрудничество с тренером Михоко Хигути, с которой занимался с пяти лет.

Сборная России разгромила в товарищеском матче «Чертаново»

Национальная сборная России провела товарищеский матч с командой ФНЛ «Чертаново». Встреча прошла в Новогорске за «закрытыми дверями» и завершилась крупной победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 6:0.

В программу лыжных видов на ОИ-2022 включат новую дисциплину

В программу лыжных видов спорта на Олимпийских играх 2022 года включат новую спортивную дисциплину.

На форварда «Зенита» Карасева претендует пять лучших клубов Единой лиги ВТБ

Агент форварда петербургского «Зенита» Сергея Карасева Станислав Рыжов рассказал о предложениях, которые поступили его клиенту.

Хачанов обыграл дель Потро и вышел на Тима в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Мартином дель Потро в матче четвертого круга «Ролан Гаррос». Игра завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Хачанова. Таким образом, россиянин вышел в 1/4 финала соревнований.