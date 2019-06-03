Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус в Twitter прокомментировал поступок американки Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле в финале Лиги чемпионов.

«По-хорошему, ее надо засудить миллионов на 10 долларов. Чтоб она тоже повеселилась», — написал Геркус в Twitter.

Напомним, американская модель Кинси Волански стала знаменитостью после своей выходки в финале футбольной Лиги чемпионов. Менее чем за сутки на «Инстаграм» девушки подписалось более полутора миллионов человек.

Волански в первом тайме выбежала на поле в откровенном купальнике, после чего её задержали представители охраны и увели с поля. Девушка прорекламировала на своей одежде эротический сервис, которым владеет её молодой человек, российский пранкер Виталий Здоровецкий.