Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказал о взаимоотношениях с Софьей Самодуровой.

По словам Туктамышевой, есть много примеров, когда дружба заканчивалась из-за конкуренции, но именно здоровое соперничество мотивирует на достижение результатов. Фигуристка отметила, что ее вид спорта индивидуальный, но она и Самодурова все равно как одна команда, потому что представляют одну школу фигурного катания и катаются у одного тренера.

«Если у Сони возникнут какие-то сложности или проблемы, и она обратится ко мне с вопросом – я всегда выслушаю и постараюсь помочь», — сказал Туктамышева, слова которой приводит «Спорт Бизнес Online».

Ранее российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали совместный номер на ледовом шоу в Японии Fantasy On Ice.