Боснийский нападающий итальянского футбольного клуба «Рома» Эдин Джеко может стать футболистом миланского «Интера».

Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, миланский клуб готов приобрести футболиста за сумму от 10 до 12 миллионов евро. Отмечается, что стороны встретятся для переговоров на этой неделе

Джеко стал игроком «Ромы» в 2016 году в результате трансфера из «Манчестер Сити». В прошлом сезоне он провел за римскую команду 40 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Эдин Джеко летом может стать футболистом «Пари Сен Жермен». Об этом сообщал France Football. По информации источника, столичный клуб уже начал переговоры с окружением футболиста по условиям сделки. Отмечается, что в «ПСЖ» боснийца рассматривают в качестве замены Эдинсону Кавани, который в межсезонье может сменить клуб.