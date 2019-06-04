Венесуэльский нападающий махачкалинского «Анжи» Андрес Понсе может стать футболистом грозненского «Ахмата».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Понсе подпишет контракт с «Ахматом». Отмечается, что в зимнее трансферное окно венесуэлец мог перейти в чилийский клуб «Универсидад Католика» и «Орландо Сити» из MLS. Оба клуба были готовы выплатить «Анжи» сумму отступных в размере 300 тысяч евро.

В сезоне-2018/19 он провел за «Анжи» 30 матчей и забил пять голов.

Ранее сообщалось, что 31-летний вратарь «Анжи» Юрий Дюпин может стать футболистом петербургского «Зенита».

Отметим, в нынешнем сезоне Дюпин провел 28 матчей за «Анжи», пять из них он сыграл «на ноль». В среднем российский вратарь пропускал чуть больше полутора (1,57) голов за игру.