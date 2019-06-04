Футболистов «Реал Вальядолид» обвиняют в сдаче матча чемпионата Испании против «Валенсии».

Матч 38-го тура Ла Лиги прошел 18 мая и завершился поражением «Вальядолида» со счетом 0:2. Сообщается, что игроки «Вальядолида» намеренно потерпели поражение в обоих таймах, потому что перед началом встречи договорились об этом, чтобы заработать на ставках.

На тот момент команда уже не имела турнирной мотивации, так как не вылетала из первенства. «Валенсия» победила и вышла в Лигу чемпионов, опередив «Хетафе».

Сообщается, что в организации договорного матча участвовали бывшие испанские футболисты Рауль Браво, Карлос Аранда и Борха Фернандес. В данный момент расследование продолжается.

Отметим, владельцем и президентом «Вальядолида» с сентября 2018 года является бразильский нападающий Роналдо, однако к нему на данный момент претензий нет.