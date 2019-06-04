Туринский «Ювентус» собирается вернуть в команду францзуского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, спортивный директор итальянского клуба вышел на связь с Погба, а манкунианцы готовы продать полузащитника за 100 млн евро. Отмечается, что «Ювентус» может предложить вариант трансфера с привлечением в сделку нескольких своих игроков — Паулу Дибалы, Жоао Канселу и Дугласа Косты.

Отметим, контракт Погба с «МЮ» истекает летом 2021 года, а его еженедельная зарплата составляет 290 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет приобрести французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Руководство мадридцев сомневается в целесообразности трансфера игрока и считает чрезмерной трату в размере 180 миллионов евро за футболиста, который не проводит не самый удачный сезон. Отмечается, что «Реале» хотели бы купить датчанина из «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена или голландца из «Аякса» Донни ван де Бека.

Напомним, 26-летний Погба перешел в «МЮ» в 2016 году из «Ювентуса» за 100 миллионов евро.